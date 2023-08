Manchester City define dois alvos para substituir Mahrez

O técnico Pep Guardiola está de olho no mercado para definir um substituto para a saída do atacante Riyad Mahrez, que foi vendido para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. De acordo com uma notícia divulgada nesta quarta-feira (2) pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências no futebol europeu, Jérémy Doku, talentoso jogador belga de 21 anos que brilhou na última temporada no Rennes, está sendo observado pelo Manchester City para reforçar o ataque para a próxima temporada.

Além disso, outro jogador apontado ao interesse do Manchester City é Michael Olise. O talentoso jogador francês sub-21 do Crystal Palace teve um grande desempenho pelo clube londrino na última temporada e despertou interesse de gigantes da Europa.

Ao mesmo tempo, segundo informações do jornal britânico ‘The Athletic’, também nesta quarta-feira, o treinador do Crystal Palace, Roy Hodgson, admite que será muito difícil segurar Olise e impedi-lo de sair antes do fechamento da janela de transferências.

Dessa maneira, o atual campeão da Champions busca ainda mais reforços para a sua equipe se manter no topo do futebol europeu em 2023/24.

