Ituano contrata jogador e o anuncia no Botafogo em 2024. Entenda

O último dia da janela de transferências tem o Botafogo como coadjuvante de uma situação curiosa. Afinal, o anúncio da contratação de um jogador pelo Ituano trouxe a revelação do primeiro reforço do Glorioso para 2024. Explicamos: de fato, Emerson Urso, após se destacar pelo Audax no Carioca, assinou um pré-contrato com o atual líder do Brasileirão, mas segue emprestado.

No fechamento da janela de transferências, o Ituano anuncia mais dois reforços.

O atacante Emerson Urso, 22 anos. Fez a base no São Caetano e em 2024 vai defender o Botafogo do Rio.

E o meio campo Vinicius Balieiro, 24 anos, que joga no Santos desde o sub 15.

Portanto, como ainda pertence ao São Caetano, o atacante de 22 anos agora vai defender o Ituano no restante da Série B do Brasileirão. Assim, a tendência é que Urso, caso tenha um bom desempenho, seja aproveitado pelo Botafogo no próximo Carioca.

Uma alternativa, na ocasião, era ceder o jogador ao Resende, que mantém parceria com o time de General Severiano. Mas a disputa da Série D não animou a diretoria alvinegra e nem o estafe de Urso.

Reforços do Botafogo na janela

Os reforços que o técnico Bruno Lage recebeu nesta janela foram o lateral-direito uruguaio Mateo Ponte, o meia-atacante, também uruguaio, Diego Hernández e o centroavante argentino Valentin Adamo, que ainda não chegou ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos.

