Botafogo retoma patrocínio de Centrum, de volta à camisa do time

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (2) a retomada do acordo com o multivitamínico Centrum, que já esteve na camisa no clube entre 2021 e 2022. Dessa forma, a marca retorna ao manto alvinegro para os uniformes de jogo, em um contrato válido até março do ano que vem.

Centrum tinha deixado a camisa do Botafogo no fim da temporada passada, mas retornou de maneira definitiva. A marca ficará, portanto, nas mangas da camisa botafoguense. Anteriormente, o Glorioso tinha chegado a um acerto com a Universidade Iguaçu (Unig) para as costas da camisa, mas o acordo acabou cancelado dois dias depois. Assim, a área continua vaga.

“Estamos muito felizes por ter Centrum novamente conosco. É a retomada de uma parceria que foi um enorme sucesso em todos os sentidos nas últimas duas temporadas e que agora está de volta para agregar ainda mais valor ao nosso trabalho. Sabemos que a SAF tem como estratégia ter as principais empresas do mundo lado a lado e, sem dúvidas, Centrum representa bem esse pensamento”, diz o diretor comercial do Botafogo, Rafael Ganem, acompanhado por Rafael Jones, chefe da Haleon, empresa farmacêutica responsável pelo produto:

“Reeditaremos uma das parcerias mais gloriosas do futebol brasileiro. Ao lado do Botafogo, Centrum criou campanhas icônicas e premiadas, que reverberaram em todo o mundo, transmitindo a grandeza do clube mais tradicional do país. Neste novo acordo seguiremos esse caminho, mantendo um olhar humano na defesa da saúde física e mental dos brasileiros”.

