Quem sobe e quem desce com Ramón Díaz? Técnico expõe preferências

Dois jogos e duas semanas de trabalho já foram suficientes para identificar quem perdeu espaço com Ramón Díaz no Vasco. Isso porque, alguns jogadores, que já foram titulares, sequer figuraram entre os relacionados pelo treinador na derrota para o Corinthians, no último sábado. Entre eles estão o zagueiro Robson, o volante Mateus Carvalho e até o reforço recém-contratado Serginho.

A entrada de Medel, Praxedes, Paulinho e Ferreira, também caras novas do elenco, provocou um rodízio intenso. Por exemplo, o argentino expôs que o desempenho de Marlon Gomes nos treinamentos não lhe agrada. Afinal, o meio-campista, joia da base, virou última opção para a criação de jogadas. No ataque, os jovens Erick Marcus e Rayan não foram para o banco de reservas e perdem espaço.

Sobe e desce de Ramón Díaz:

EM ALTA: Puma, Miranda, Medel, Orellano, Figueiredo e Sebastian Ferreira

EM BAIXA: Robson, Maicon, Matreus Carvalho, Marlon Gomes, Serginho, Erick Marcus e Rayan

Por sua vez, alguns jogadores parecem ter prestígio. Além dos que chegaram sob sua solicitação, Puma Rodríguez mantém-se firme na equipe mesmo com a sequência de erros defensivos. Miranda, na zaga, ganhou com moral e atuou nas duas partidas com Díaz. Mesmo caso do argentino Luca Orellano, que teve boa atuação no segundo tempo contra o Timão, e Figueiredo, titular nos dois compromissos.

