Ary Borges não segura choro e define eliminação do Brasil: ‘Decepção e vergonha’

A meio-campista Ary Borges não segurou as lágrimas na saída do Estádio Retangular de Melbourne após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo feminina. Principal nome na estreia diante do Panamá, ela afirmou que a queda na fase de grupos após empate sem gols com a Jamaica, potencializa sentimentos negativos.

“É muito frustrante mesmo. É a minha primeira vez aqui mas eu tinha o sentimento de que poderia ter sido diferente. O sentimento é de decepção e um pouco de vergonha também, porque sair assim não era o que esperávamos” disse.

Ary Borges fez parte do rol das estreantes em Mundiais convocadas pela técnica Pia Sundhage – ao todo, foram 11 nomes. A jogadora de 23 anos atraiu os holofotes com três gols e uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, no primeiro desafio das brasileiras. Mas, a exemplo do time Canarinho, não resistiu às francesas no jogo seguinte e não conseguiu superar o ferrolho da Jamaica nesta quinta.