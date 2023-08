Flamengo x Olimpia: onde assistir, escalações e arbitragem

Começa nesta quinta-feira (3/8) o confronto entre Flamengo e Olimpia, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Pelo jogo de ida, a bola rola às 21h (de Brasília), no Maracanã. O Mais Querido chegou nesta fase da competição após terminar em segundo lugar do Grupo A, com 11 pontos. Já o time paraguaio ficou com a liderança do Grupo H, com 14 somados. O duelo de volta será no dia 10 de agosto, em Assunção (PAR), também às 21h.

A última vez que Flamengo e Olimpia se enfrentaram ocorreu em 2021, pelas quartas de final. No agregado, o time brasileiro eliminou o paraguaio por 9 a 2. No Maracanã, goleada por 5 a 1, com gols de Gabi (duas vezes), Willian Arão, Bruno Henrique e Salcedo (contra).

Onde assistir

A ESPN e o Star + transmitem a partida entre Flamengo e Olimpia desta quinta-feira.

Como chega o Flamengo

A equipe de Jorge Sampaoli chega para a partida precisando afastar o clima de turbulência após Pedro sofrer agressão de ex-preparador do clube. O atacante, que descumpriu ordem e faltou ao treino de segunda-feira, foi suspenso pela diretoria. Assim, não joga contra o Olimpia. Além do camisa 9, o volante Erick Pulgar, lesionado, também fica fora.

Em contrapartida, o Rubro-Negro conta com o retorno do zagueiro David Luiz, que se recuperou de dores no joelho direito. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que trata de um problema no joelho esquerdo, ainda é dúvida.

Como chega o Olimpia

Assim como o Flamengo, o Olimpia vai para o confronto no Maracanã em cenário delicado. Afinal, o time do técnico Francisco Arce, recentemente contratado, não vence há cinco partidas. Além disso, terá de lidar com o provável desfalque do zagueiro Luis Zárate, que está perto de ser vendido ao San Lorenzo, da Argentina. Dessa forma, deve ser substituído por Jhohan Romaña. Lesionado, o goleiro Gastón Olveira também não joga. Juan Espinola será o titular.

Técnico do Olimpia quer atenção redobrada contra o Flamengo

Na véspera da partida contra o Flamengo, Richard Ortiz, capitão do Olimpia, depositou confiança em sua equipe e afirmou que os jogadores estão prontos para o desafio.

“Estamos preparados para a guerra. Vai ficar bom, afinal é um jogo muito importante para nós. Estamos prontos. A gente sabe o que é o Flamengo, não vai ser fácil. Já estamos trabalhando e vamos para igualá-lo”, disse Ortiz.

FLAMENGO X OLIMPIA

Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores-2023

Data e horário: 3/8/2023, às 21h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís; Allan (Thiago Maia), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

OLIMPIA: Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra, lván Torres; Fernando Cardozo, Marcos Gómez, Richard Ortiz e Tito Torres; Hugo Fernández e Walter González. Técnico: Francisco Arce.

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

