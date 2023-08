Com um a menos, Goiás perde para Estudiantes e se complica na Sul-Americana

O Goiás se complicou na Sul-Americana. Depois de um primeiro tempo seguro, o Esmeraldino teve Bruno Santos expulso no primeiro minuto da segunda etapa e, consequentemente, foi derrotado por 3 a 0 para o Estudiantes, da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Com dois gols marcados, o camisa 10 Rollheiser foi o grande destaque da partida. Além disso, o atacante Carrillo abriu o placar para os donos da casa no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

Dessa maneira, o Goiás decepcionou seu torcedor que sonhava com a Sul-Americana. Após se classificar na liderança do Grupo G, de forma invicta, a derrota do Esmeraldino nesta quarta-feira pode ter significado uma eliminação no torneio. Isto porque, a equipe precisa vencer o Estudiantes por três gols de diferença na partida de volta para, ao menos, forçar a disputa por pênaltis. Um triunfo por quatro ou mais gols garante classifica o time brasileiro.

Por outro lado, o Estudiantes fez um grande segundo tempo e saiu com uma vantagem merecida para o jogo da volta.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo animado, com chances para ambos os lados. O time argentino pressionou mais e quase marcou aos 21 minutos, acertando a trave com um chute de Rollheiser. O Goiás respondeu com perigo aos 23 minutos, quando João Magno finalizou. Aos 36 minutos, Anderson Oliveira desperdiçou uma ótima oportunidade para o Goiás, recebendo na área, mas sendo parado pelo goleiro Andújar.

Porém, a expulsão do lateral-direito Bruno Santos logo no primeiro minuto da segunda etapa facilitou as coisas para os donos da casa. Com a vantagem numérica, os argentinos dominaram ainda mais a partida e abriram o placar com Carrillo, que saiu do banco no intervalo e marcou de cabeça aos oito minutos. Pouco depois, aos nove minutos, Rollheiser aproveitou uma sobra na área e ampliou a vantagem. O camisa 10 ainda marcou o segundo gol dele no jogo aos 38 minutos, definindo o placar de 3 a 0 a favor do Estudiantes na Argentina.

ESTUDIANTES 3×0 GOIÁS

Data e horário: quarta-feira, 2/8, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina

ESTUDIANTES: Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Lollo e Benedetti; Fernando Zuqui (Palavecino, aos 33′ do 2t), Santiago Ascacíbar, Rodríguez, Zapiola (Carrillo, no intervalo) (Moreno, aos 27′ do 2t) e Rollheiser; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Vinicius, aos 19′ do 2t), Luis Oyama (Morelli, aos 19′ do 2t) e Guilherme; Anderson Oliveira (Alesson, aos 30′ do 2t), João Magno e Allano (Apodi, aos 7′ do 2t). Técnico: Armando Evangelista.

Gols: Carrillo, aos 8′ do 2t (1-0); Rollheiser, aos 17′ do 2t (2-0); Rollheiser, aos 38′ do 2t (3-0)

Árbitro: André Rojas (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Gastón Benedetti (EST); João Magno (GOI)

Cartão vermelho: Bruno Santos (GOI)

