Botafogo vira na marra sobre o Guaraní e leva vantagem para jogo da volta

Foi difícil, foi de virada, foi na marra, mas o que importa é que o Botafogo venceu mais uma e está em vantagem para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Com gols de Hugo e Tiquinho Soares no segundo tempo, os cariocas fizeram 2 a 1 no Guaraní-PAR, no Nilton Santos, e podem empatar no jogo de volta, em Assunção. Um alívio para uma noite de pouca inspiração da equipe.

Gol-relâmpago e má atuação do Botafogo

Mal deu tempo de a bola rolar, e o Guaraní abriu o placar, aos três minutos. Afinal, Benítez completou para o fundo das redes a jogada pela direita de Cáceres, ex-Vasco e Cruzeiro. A partir daí, os paraguaios fecharam um ferrolho, com os 11 atrás da intermediária. Além disso, aproveitaram-se da má atuação alvinegra, que abriu mão da agilidade na troca de passe ofensiva para insistir em cruzamentos. A torcida, aliás, até ensaiou vaias por volta dos 25. Parte da noite abaixo da média se explica, porém, na escolha do time misto pelo técnico Bruno Lage

Mudanças funcionam e golaço de lateral

E o português, então, mexeu logo no intervalo, promovendo as entradas de Segovinha e de Tiquinho Soares. O Botafogo, logo, melhorou e criou muitas chances, mas parou no goleiro Muñoz. Até que o lateral-esquerdo Hugo pegou o rebote e acertou um chutaço para igualar o placar, Com mais mudanças, o Glorioso seguiu com o domínio do jogo, mas com dificuldades para penetrar.

Dessa forma, com o desgaste e a diminuição do ritmo, a sensação é que o 1 a 1 estava de bom tamanho. Porém, apareceu Júnior Santos, que fez grande jogada e foi derrubado na área – e aí é pênalti! Tiquinho bateu no meio do gol, virou a partida, fez a festa da torcida e garantiu, ao menos, uma pequena vantagem para a partida de volta, em Assunção.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 GUARANÍ-PAR

Data: 02/8/2023

Estádio: Nilton Santos, Rio de Janeiro

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Leodán González (URU)

GOLS: Benítez (3’do 1T), Hugo (19′ do 2T) e Tiquinho (43′ do 2T)

Cartões amarelos: Eduardo (Botafogo) e Gil Romero (Guaraní)

Cartão vermelho: –

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer (Matías Segovia, intervalo), Janderson (Tiquinho, intervalo) e Victor Sá.

GUARANÍ-PAR: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros e Alexis Cantero; Estivel Moreira, Gastón Romero e Darío Ríos; Néstor Camacho, Federico Santander e Romeo Benítez – Técnico: Juan Pablo Pumpido.

