Criciúma vira sobre a Ponte Preta e retorna ao G4 da Série B

O Criciúma fez o dever de casa e está de volta ao G4 da Série B do Brasileriro. Afinal, venceu por 2 a 1 a Ponte Preta na noite desta quarta-feira (2/8), no Estádio Heriberto Hülse, pela 21ª rodada. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Eliel abriu o placar para os visitantes logo aos quatro minutos, mas Rômulo e Claudinho, aos 18 e 30, respectivamente, garantiram a virada dos anfitriões.

Com o resultado, aliás, os catarinenses sobem duas posições na tabela. Aparecem, portanto, em quarto lugar na tabela, com 38 pontos. Por outro lado, a Macaca estaciona nos 23 pontos, na 14ª colocação.

As equipes, portanto, já voltam a campo no fim de semana. No sábado (5), às 15h30, o Criciúma faz o clássico contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. No dia seguinte, no mesmo horário, a Ponte Preta recebe a Chapecoense, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Jogos da 21ª rodada da Série B

Terça-feira (1/8)

Mirassol 2×2 Avaí

Sampaio Corrêa 0x0 Botafogo-SP

CRB 2×1 Atlético-GO

Quarta-feira (2/8)

Criciúma 2×1 Ponte Preta

Ituano 1×0 Tombense

Guarani x Ceará – 21h30

Vila Nova-GO x Sport – 21h30

Vitória x ABC – 21h30

Juventude x Novorizontino – 21h30

Londrina x Chapecoense – 21h30

