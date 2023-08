América-MG x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Red Bull Bragantino fazem um duelo brasileiro pela Copa Sul-Americana. Nesta quinta (03), às 21h, as equipes se enfrentam no Independência, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição continental. O Coelho precisou eliminar o Colo-Colo, do Chile, nos playoffs, para chegar nesta fase do torneio. Por outro lado, o Massa Bruta fez a melhor campanha do grupo C, ficando atrás do Estudiantes e segue como uma das melhores competições da primeira fase.

Como chega o América-MG?

O técnico Vagner Mancini deve mandar força máxima para a partida, mesmo com o time brigando contra o rebaixamento, no Campeonato Brasileiro. Contudo, o único desfalque fica por conta do centroavante Aloísio, que se recupera de uma lesão muscular. Assim, o time deve ser o mesmo que enfrentou o Palmeiras, no último domingo, pelo torneio nacional.

Como chega o Bragantino?

Por outro lado, o técnico Pedro Caixinha pode ter uma novidade. Afinal, o atacante Alerrandro, que terminou o trabalho de transição, pode estar entre os relacionados para o jogo. Aliás, quem também pode ir para o primeiro jogo pela equipe é o meia Matheus Gonçalves, que chegou ao clube na última semana. Contudo, o treinador não contará com Eric Ramires, lesionado contra o Fortaleza. Assim, Gustavinho e Bruninho brigam por uma vaga no time titular.

AMÉRICA-MG X BRAGANTINO

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 3/8/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Daniel Borges, Iago Maidana, Éder e Nicolas; Lucas Kal, Juninho, Martinez e Benitez, Pedrinho e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho (Bruninho); Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Auxiliares: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: German Delfino (ARG)

Onde assistir: Paramount+

