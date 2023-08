Marrocos x Colômbia: onde assistir, escalações, arbitragem e chances

Nesta quinta-feira (3/8) serão conhecidos os últimos classificados para as oitavas de final da Copa Feminina, com os dois jogos que restam do Grupo H. Às 7h (de Brasília) da manhã jogam Coreia do Sul x Alemanha, no Lang Park, em Brisbane; e Marrocos x Colômbia, no Retangular de Perth. Ambos os jogos na Austrália.

Onde assistir

Tanto Coreia do Sul x Alemanha quanto Marrocos x Colômbia serão transmitidos pela Fifa+ (www.fifa.com) e pela Cazé TV (Youtube). Mas a Cazé TV abre as transmissões a partir das 6h.

As chances de classificação

Nenhuma seleção está classificada, mas a Colômbia, que lidera com seis pontos, só não se classificará se ocorrer uma catástrofe. Já a lanterna Coreia do Sul tem uma chance ínfima. Afinal, depende de uma combinação improvável. Assim, a briga é pela vaga 2, entre Alemanha e Marrocos, que têm quatro pontos. Veja abaixo as chances de cada Seleção.

1º Lugar – COLÔMBIA – 6 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer

2 – Empatar

3 – Perder por até três gols

4 – Perder por mais de três gols, mas a Alemanha não vencer

Eliminada se:

1 – Perder por mais de três gols e Alemanha vencer

2º Lugar – ALEMANHA – 3 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer

2 – Empatar e Marrocos empatar ou perder

3 – Perder e Marrocos perder

Eliminada se:

1 – Empatar, mas Marrocos vencer

2 – Perder, mas Marrocos empatar

3º Lugar – MARROCOS – 3 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer e Alemanha empatar ou perder

2 – Empatar, mas Alemanha perder

Eliminada se:

1 – Vencer, mas Alemanha vencer

2 – Empatar e Alemanha empatar ou vencer

3 – Perder

4º Lugar – COREIA DO SUL – 6 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer a Alemanha por cinco ou mais gols e Marrocos perder

Eliminada se:

2 – Qualquer opção que não seja golar a Alemanha por cinco gols e Marrocos perder

Como está Marrocos

As marroquinas venceram as sul-coreanas na rodada passada e o treinador Reynald Pedros não deve fazer alteração no time que iniciou a partida. Isso significa que Nouhaila Benzina, a primeira jogadora a atuar em uma Copa usando o hijab (o véu que cobre a cabeça das muçulmanas), mais uma vez estará na zaga. Mas, como a seleção precisará vencer, as atenções estarão voltadas para Jraidi. Afinal, ela é a goladora da seleção e fez o gol da vitória sobre a Coreia. Assim, espera repetir a dose contra as colombianas.

“A primeira vitória em uma Copa do Mundo é resultado de todo o trabalho que fizemos. E vamos buscar mais um bom resultado”, disse Jraidi.

Como está a Colômbia

Depois de bater a Coreia do Sul na estreia e vencer a Alemanha na segunda rodada, a Colômbia entra como favorita para o jogo e ciente de que somente se levar uma goleada de uma seleção muito mais fraca, corre risco de não avançar de fase. A estrela Linda Caicedo, de apenas 18 anos e destaque do Real Madrid, mais uma vez é a arma para as colombianas passarem de fase.

“O que aconteceu contra a Alemanha foi sensacional. Mas estamos tranquilas e já pensando no Marrocos. Não ganhamos nada, e tudo segue em aberto nesta Copa do Mundo.” disse Caicedo.

MARROCOS X COLÔMBIA

Copa Feminina – Grupo H – 3ª Rodada

Data e horário: 3/8/2023, 7h (de Brasília)

Local: Estádio Retangular de Perth

MARROCOS: Errmichi; Ait El Haj, Ben Zina, El Chad e Redouani; Ouzraoui, Nakkach, Chebbak eTagnaout; Amani e Jraidi. Técnico: Reynald Pedros

COLÔMBIA: Pérez; Carolina Arias, Ramos, Daniela Arias, Vanegas; Bedoya, Montoya; Andrade, Usme, Caicedo; Ramirez. Técnico: Nelson Abadia

Árbitra: Francesca Di Monte (ITA)

Auxilares: Elena Mihaela Gomoescu (ROM) e Akona Zenith Makhalima (AFS)

