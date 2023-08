Defesa de Reinaldo move ação que pode impedir São Paulo de registrar atletas

Há cerca de um mês, a defesa do lateral-esquerdo Reinaldo, hoje no Grêmio, notificou o São Paulo requerendo um posicionamento sobre uma dívida que se arrasta desde que o jogador deixou o Morumbi, no final de 2022. Nesta quarta-feira (2/8), o caso ganhou um novo desdobramento: virou processo.

Afinal, o advogado Pedro Henrique Zaithammer, que cuida dos interesses de Reinaldo, ajuizou uma ação na CBF contra o clube paulista. Embora a quantia não tenha sido divulgada, esta se refere a bônus de gatilhos contratuais, parte de salário e direitos de imagem.

Os lados chegaram a se comunicar por e-mail, mas o Tricolor não aceitou a quantia pedida por Reinaldo. Portanto, sem um acordo, a ação foi protocolada na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, nesta tarde. Uma das implicações caso o São Paulo não chegue a uma solução para o caso é o impedimento de registro de jogadores.

Contudo, não deve sobrar para os recém-contratados James Rodríguez e Lucas Moura. Isso porque a dupla tende a ser regularizada até a próxima semana, ao passo em que uma ação dessa natureza não se resolve em um curto prazo.