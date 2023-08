Coreia do Sul x Alemanha: onde assistir, escalações, arbitragem e chances

Com os dois jogos que restam do Grupo H, nesta quinta-feira (3/8), serão conhecidos os últimos classificados para as oitavas de final da Copa Feminina. Às 7h (de Brasília) jogam Coreia do Sul x Alemanha, no Lang Park, em Brisbane; e Marrocos x Colômbia, no Retangular de Perth. Ambos os jogos na Austrália.

Onde assistir

Tanto Marrocos x Colômbia quanto Coreia do Sul x Alemanha serão transmitidos pela Fifa+ (www.fifa.com) e pela Cazé TV (Youtube). Mas a Cazé TV abre as transmissões a partir das 6h.

As chances de classificação

Nenhuma seleção está classificada, mas a Colômbia, que lidera com seis pontos, só não se classificará se ocorrer uma catástrofe. Já a lanterna Coreia do Sul tem uma chance ínfima. Afinal, depende de uma combinação improvável. Assim, a briga é pela vaga 2, entre Alemanha e Marrocos, que têm quatro pontos. Veja abaixo as chances de cada Seleção.

1º Lugar – COLÔMBIA – 6 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer

2 – Empatar

3 – Perder por até três gols

4 – Perder por mais de três gols, mas a Alemanha não vencer

Eliminada se:

1 – Perder por mais de três gols e Alemanha vencer

2º Lugar – ALEMANHA – 3 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer

2 – Empatar e Marrocos empatar ou perder

3 – Perder e Marrocos perder

Eliminada se:

1 – Empatar, mas Marrocos vencer

2 – Perder, mas Marrocos empatar

3º Lugar – MARROCOS – 3 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer e Alemanha empatar ou perder

2 – Empatar, mas Alemanha perder

Eliminada se:

1 – Vencer, mas Alemanha vencer

2 – Empatar e Alemanha empatar ou vencer

3 – Perder

4º Lugar – COREIA DO SUL – 6 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer a Alemanha por cinco ou mais gols e Marrocos perder

Eliminada se:

2 – Qualquer opção que não seja golear as alemãs por cinco gols e Marrocos perder

Como está a Coreia do Sul

Não bastasse precisar de uma goleada improvável para ter alguma chance de classificação, a Coreia do Sul ainda não poderá contar com Lim Seon-joo. Afinal, a defensora se machucou na derrota para Marrocos. A Coreia também perdeu para a Colômbia e está em situação muito difícil. Entretanto, a boa notícia é que a atacante Choe Yu-ri se recuperou de lesão e vai a campo.

Como está a Alemanha

O time tem mudança na zaga. Recuperada da lesão que a tirou dos dois primeiros jogos, Marina Hegering formará dupla com Hendrich. Afinal, Sara Doorsoun-Khajeh se machucou na derrota para a Colômbia e foi vetada. Outra que não jogará é Felicitas Rauch. Assim, Hagel segue no time.

COREIA DO SUL X ALEMANHA

Copa feminina 2023 – Grupo H – 3ª Rodada

Data e Horário: 3/8/2023, 7h (de Brasília)

Local: Lang Park, Brisbane (AUS)

COREIA DO SUL: Jung-mi; Hye-ri, Hye-ji, Seo-yeon; Hyo-joo, Geum-min, So-Yun, So-Hyun, Sel-gi; Yu-ri, Eun-sun. Técnico:

ALEMANHA: Frohms; Huth, Hendrich, Hegering, Hagel; Oberdorf, Dabritz; Brand, Magull, Buhl; Popp. Técnica:

Árbitro: Anna-Marie KEIGHLEY Keighley (NZL)

Auxiliares: Sarah Jones (NZL) e Maria Salamasina (SAM)

