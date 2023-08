Palmeiras sai na frente do Atlético nas oitavas da Libertadores

O Palmeiras saiu na frente do Atlético Mineiro, na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-(2), feira o Verdão derrotou o Galo por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, e joga pelo empate na partida de volta, em São Paulo, para chegar às quartas. O único gol do jogo foi marcado pelo palmeirense Raphael Veiga, ainda na primeira etapa.

Primeiro tempo

Embora estivesse jogando fora de casa, o Palmeiras não se intimidou com o Atlético e e nem com o Mineirão lotado. Desde o começo, foi criando as oportunidades mais perigosas. E sempre com Raphael Veiga, com disparos de média distância. Num deles, aos 29 minutos, o camisa 23 acertou o canto direito de Éverson, após uma bola mal afastada pela zaga, e abriu o marcador. A resposta atleticana veio pouco depois, em finalização perigosa de Hulk, que perdeu grande chance, muito perto da baliza de Weverton.

Segundo tempo

No segundo tempo, o panorama foi parecido. O Palmeiras começou atacando mais, como num chute de Rony, bem defendido pelo goleiro atleticano. Mas o Galo também soube levar perigo em algumas finalizações. Jemerson, de cabeça, obrigou Weverton a boa defesa. A partir da metade do segundo tempo, o Atlético foi mais para o ataque e buscou pressionar em busca do empate. Hulk e Saravia tiveram boas oportunidades, mas erraram o alvo. No mais, muitas bolas na área e pouca inspiração travaram as chances do time da casa. Dessa forma, o Verdão conseguiu garantir o 1 a 0 e leva para o Allianz Parque a vantagem de empatar para ficar entre os oito melhores da Libertadores.

ATLÉTICO-MG 0x1 PALMEIRAS

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2023

Data e horário: 2/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 52.587 pagantes

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Otávio; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Artur. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Diego Bonfa (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: German del Pino (ARG)

Cartões amarelos: Guilherme Arana (CAM); Gabriel Menino, Jhon-Jhon (PAL)

Gol: Raphael Veiga, 29’/1ºT (0-1)