Vini Jr marca, mas Juventus derrota Real em último amistoso de pré-temporada

A Juventus esbanjou intensidade no começo e abriu o placar logo no minuto inicial com Kean após excelente combinação do setor ofensivo. O Real Madrid buscou a reação, mas viu os italianos serem mais eficientes e, assim, ampliarem aos 20 minutos com Weah. Vini Jr deu alguma esperança ao time, descontando aos 38 minutos. Contudo, os merengues perderam ritmo logo em seguida. No retorno do intervalo, os técnicos promoveram muitas mudanças, e a partida ficou mais pegada. Aos 50 minutos, porém, Vlahovic fechou o placar após contragolpe certeiro da Juventus.