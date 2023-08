Vitória bate ABC e retoma ponta; Sport iguala líder em pontos na Série B

A noite desta quarta-feira (3/8) foi excelente para Vitória e Sport pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro baiano derrotou por 2 a 0 o ABC e retomou a ponta, agora com 41 pontos, o pernambucano bateu por 1 a 0 o Vila Nova-GO, fora de casa. Assim, igualou a pontuação do líder e aparece na cola pelos critérios de desempate.

No Barradão, o Leão triunfou com dois gols no apagar das luzes, anotados por Zé Hugo e Giovanni Augusto aos 44 e 53 minutos, respectivamente. Já o ABC se complica e fica estacionado na lanterna, com 13 pontos.

No OBA, em Goiânia, o outro Leão, o Sport contou com um golaço de Luciano Juba para manter a boa fase e, em confronto direto, tirar o rival, ex-líder da competição, da zona de acesso para a Série A. Em queda na tabela, os goianos caem de quarto para o sétimo lugar, com 35 pontos.

Próximos compromissos

O Vitória volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Londrina no Estádio do Café. Já o vice-líder Sport joga no sábado, em casa, em mais um duelo direto, desta vez frente ao Novorizontino.

Jogos da 21ª rodada da Série B

Terça-feira (1/8)

Mirassol 2×2 Avaí

Sampaio Corrêa 0x0 Botafogo-SP

CRB 2×1 Atlético-GO

Quarta-feira (2/8)

Criciúma 2×1 Ponte Preta

Ituano 1×0 Tombense

Guarani 0x0 Ceará

Vila Nova-GO 0x1 Sport

Vitória 2×0 ABC

Juventude 1×0 Novorizontino

Londrina 1×1 Chapecoense

