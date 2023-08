Messi faz dois e ajuda Inter Miami a vencer clássico quente com o Orlando City

Lionel Messi segue fazendo grande sucesso nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (2/8), o campeão mundial anotou mais dois gols na vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Orlando City. O resultado colocou o time do craque argentino nas oitavas de final da Copa das Ligas, que reúne equipes da MLS, dos Estados Unidos/Canadá, e da LigaMX, do México. O próximo adversário será o FC Dallas, no domingo (7).

O jogo, que marcou a estreia do espanhol Jordi Alba, teve mais um destaque. Trata-se, portanto de Josef Martinez, que também balançou a rede e deu uma assistência para Lionel.

O jogo

O Inter Miami precisou de menos de dez minutos para balançar a rede. Robert Taylor encontrou ótimo passe para Messi, frente a frente com o goleiro, dominar no peito e abrir o placar no dérbi da Flórida. Os visitantes empataram com César Araújo em cabeceio após cobrança de escanteio.

Aos 20 minutos, Messi recebeu cartão amarelo ao fazer falta. Pouco depois, o argentino sofreu uma entrada forte e bateu boca com o defensor, em um princípio de confusão. Depois de sofrer outra falta, Lionel reclamou acintosamente com a arbitragem. Nos acréscimos, ele recebeu outra falta, desta vez na entrada da área, e cobrou com categoria para ótima defesa do goleiro Pedro Gallese, da seleção peruana.

No retorno do intervalo, Josef Martínez foi derrubado na área pelo ex-palmeirense Antônio Carlos. O colombiano converteu a cobrança, deixando novamente o Inter Miami em vantagem no placar. Aos 17 minutos, o técnico Tata Martino promoveu a estreia de Jordi Alba, ex-Barcelona. O Orlando City, aliás, se manteve no ataque em busca do empate. Mas levou o terceiro gol em contragolpe que Busquets roubou a bola e serviu Messi. Depois, Taylor recebeu do camisa 10 e cruzou para Martínez dominar no peito e ajeitar para o craque argentino dar números finais ao jogo.

