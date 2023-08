Neymar faz dois e dá passe de calcanhar na vitória do PSG

Após três jogos no banco, não entrando um minuto sequer, Neymar foi a campo nesta quinta-feira (3/8). No amistoso em Seul contra Jeonbuk Hyundai, o brasileiro esteve em campo desde o início. Desfilou a sua qualidade com passes e dribles e ainda coroou a sua primeira partida oficial desde fevereiro, quando se machucou: fez dois gols (um deles belíssimo) e deu passe de calcanhar para Asensio completar o placar no triunfo por 3 a 0 no Estádio Asiad, em Busan.

Bela volta para Neymar, que nos três amistosos anteriores de pré-temporada, todos no Japão, viu do banco o PSG empatar com o Al Nassr/ARA (0 a 0) e perder para Cerezo Osaka/JAP (3 a 2) e Inter de Milão (3 a 2). Estava ansioso para voltar. E o fez em grande estilo.

Neymar fica até o fim e rouba a cena

O jogo foi morno, com o PSG. Muito superior tecnicamente, mandando no jogo e os com os atletas do PSG nitidamente buscando Neymar, que formou trio ofensivo com Ekitike e Gharbi. Mas gol somente os 40, quando veio a grande jogada de Neymar. Ele recebeu e entrou na área driblando vários rivais, mas ficou sem espaço para chutar. Assim, recuou um pouco, ainda com a bola. Contudo, quando todos pensaram que iria dar algum passe, a fera brasileira, na entrada da área, chutou com força, no canto direito do goleiro. Golaço.

Na etapa final, o PSG fez muitas alterações – incluindo a entrada do sul-coreano Lee Kang-In. Mas Neymar foi um dos dois únicos que permaneceram até o fim (o outro foi o zagueiro português Danilo), E foi na reta final que vieram mais dois gols. Aos 37, Fabian Ruiz lançou Neymar. O craque entrou na área pela esquerda em velocidade e fazer 2 a 0. Aos 42, de calcanhar, Neymar encontrou Asensio, que bateu e fez 3 a 0. Fim de jogo e muitos aplausos para Neymar.