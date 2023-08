Estes são os jogos das oitavas de final da Copa Feminina 2023. Veja as datas

Com a definição das duas classificadas do Grupo H da Copa do Mundo Feminina 2023, estão definidos os jogos das oitavas de final. São eles:

Suíça x Espanha – sábado (5/8) – 2h da madrugada (de Brasília) – Estádio Eden Park, Auckland (NZL).

Japão x Noruega – sábado (5/8) – 5h da manhã (de Brasília) – Estádio Regional, Wellington (NZL)

Holanda x África do Sul – sábado (5/8) – 23h (de Brasília) – Allianz Stadium, Sydney (AUS)

Suécia x Estados Unidos – domingo (6/8) – 6h da manhã (de Brasília) – Estádio Retangular de Melbourne (AUS)

Inglaterra x Nigéria – segunda-feira (7/8) – 4h30 da madrugada (de Brasília) – Estádio Brisbane (AUS)

Austrália x Dinamarca – segunda-feira (7/8) – 7h30 (de Brasília) – Estádio Olímpico, Sydney (AUS)

Colômbia x Jamaica – terça-feira (8/8) – 5h da manhã (de Brasília) – Estádio Retangular, Melbourne (AUS)

França x Marrocos – terça-feira (8/8) – 8h (de Brasília) – Estádio Hindmarsh, Adelaide (AUS)

Das 14 seleções mais bem ranqueadas da Fifa, todas se classificaram para a Copa. E apenas duas não avançaram às oitavas: Canadá (7ª) e Brasil (8ª).

