Alemanha empata com Coreia do Sul e dá adeus ao Mundial

O inacreditável aconteceu e a Alemanha, segunda colocada do ranking da Fifa, está eliminada da Copa do Mundo Feminina. Afinal, na manhã desta quinta-feira (3/8), no Lang Park, em Brisbane, na Austrália, ficou apenas no 1 a 1 com a Coreia do Sul. Um zebraço. E como a Colômbia, que só estaria fora da Copa se levasse goleada e as germânicas vencessem, fez jogo modorrento e perdeu por 1 a o para Marrocos. Com isso colombianas e marroquinas avançam. E, pela primeira vez, a Alemanha não avança ao mata-mata de um Mundial. Sho-yun fez para a Coreia e Popp empatou.

Nas oitavas, a Colômbia, que terminou em primeiro lugar, com seis pontos (e saldo 2), vai enfrentar a segunda colocada do Grupo F, a Jamaica (que empatou e eliminou o Brasil). Marrocos, segunda colocada com seis pontos (e saldo -4) jogará contra a França. Alemanha, com quatro pontos e Coreia do Sul, com um ponto, completaram o Grupo H.

Coreia surpreende a Alemanha

A Alemanha entrou em campo dormindo. Já a Coreia, muito pelo contrário. Aos dois minutos, a atacante Casey Phair, de apenas 16 anos recebeu livre no meio da marcação da defesa e, na cara da goleira Frohms, chutou na trave. Aos cinco, Young-Ju viu a infiltração de Shoyun no meio das zagueiras e fez o lançamento. Na área sem marcação alguma, apenas tocou rasteito na saída de Frohms. A Alemanha

Atrás do placar, o time alemão, enfim, entrou no jogo, aproveitando o fato das sul-coreanas se fecharem. Chegou a ter 77% de posse, mas o empate só veio aos 44. A Alemanha avançou pela direita com Huth, que cruzou para Alexandra Popp, de cabeça, deixar tudo igual.

No segindo tempo, Alemanha em cima e Coreia em eventuais contra-ataques. A seleção europeia chegou a fazer um gol, anulado por impedimento pelo VAR e seguiu em cima. Mas sem qualquer sucesso, mesmo com 71% de posse e 17 finalizações a 5. Fim de jogo. A Alemanha se junta a Canadá (7ª do ranking) e Brasil (8ª) como as seleções Top10 que caíram ainda na fase de grupos.

