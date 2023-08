Copa do Mundo Feminina: Marrocos bate Colômbia e ambas avançam ao mata-mata

Pela chave H da Copa do Mundo Feminina, o Marrocos surpreendeu e derrotou a Colômbia por 1 a 0. Com o placar, a seleção marroquina chegou aos 6 pontos, mesmo desempenho das colombianas. As duas equipes estão nas oitavas de final.

O jogo

Favorita no duelo, a Colômbia se lançou ao ataque e pressionou a seleção marroquina, que manteve o bom comportamento tático.

Quando foi ao ataque, Marrocos foi efetivo. Em pênalti marcado pela arbitragem, Jraidi cobrou, a goleira defendeu e no rebote Lhamari completou, 1 a 0.

Em desvantagem, a Colômbia foi ao ataque e teve a melhor chance com Ramirez, mas a bola pegou na trave.

Calendário

Nas oitavas de final, a Colômbia mede forças contra a Jamaica. O Marrocos encara a poderosa França.

