Abel vê resultado justo contra o Atlético e exalta Palmeiras

O Palmeiras bateu o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (02), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E o Verdão teve grande atuação jogando em Belo Horizonte. Após a partida, o técnico Abel Ferreira elogiou a atuação de seu time e definiu a vitória como “resultado justo”. Além disso, o treinador ressaltou o trabalho mental da equipe.

“A primeira parte foi muito bem jogada, com as dinâmicas bem-feitas e na casa de um adversário muito poderoso. Estamos na metade de uma eliminatória. No segundo tempo, nos empurraram mais para trás, mas normal. Sinceramente, nessa primeira parte do mata-mata, o resultado foi justo. Mas agora vamos decidir em casa”, disse Abel, que prosseguiu.

“Esses jogos tem um componente mental muito forte, está muito em jogo. Como esse é um jogo muito intenso, é fundamental que eles foquem no que sabem fazer, que é jogar futebol sob pressão, na casa do adversário. Hoje tiveram coragem, calma e tranquilidade para ir dentro de campo e jogar da nossa maneira. O resultado toma conta dele, nós tomamos conta das nossas tarefas, e foi isso que fizemos durante o jogo todo”, completou o treinador.

Abel exalta retomada de confiança no Palmeiras

Esta foi a terceira vitória seguida do Palmeiras, após uma sequência de cinco partidas sem vencer na temporada. Assim, Abel explicou um pouco da ‘má fase’ e a retomada da confiança no Verdão.

“Em função da loucura de intensidade dos jogos no Brasil, tivemos vários jogadores, e vocês não souberam, em baixa forma ou lesionados. Do goleiro ao centroavante. Essa, sim, foi a grande influencia do nosso baixo rendimento. Prefiro ter um elenco curto e arriscar, do que ter 30 e uns chateados porque não jogam”, concluiu o português.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.