São Paulo acerta saída de Orejuela para o Independiente Medellín

O São Paulo acertou a saída do lateral-direito Orejuela para o Independiente de Medellín. O jogador, que tem contrato com o Tricolor até março de 2025, vai defender o clube colombiano por empréstimo, até o meio do ano que vem. O atleta estava emprestado ao Ceará, mas nem sequer entrou em campo pela equipe da Série B do Campeonato Brasileiro.

O caso do jogador chama a atenção pelos valores de sua contratação e o tempo de vínculo com o clube do Morumbi. Em 2021, Orejuela custou cerca de R$ 13 milhões e foi o jogador mais caro daquele ano. Contudo, nunca chegou a ser uma unanimidade dentro do clube.

O colombiano perdeu completamente o espaço no Morumbi. E muito por dois motivos. O primeiro é o grande número de laterais direitos no elenco do São Paulo. Atualmente, o plantel tricolor conta com Rafinha, Igor Vinícius, Moreira, Raí Ramos, Nathan e Orejuela. O primeiro desta lista vem sendo o titular com Dorival Júnior.

O outro motivo é o desempenho de Orejuela no São Paulo. Desde que chegou ao Tricolor Paulista, o jogador nunca conseguiu entregar um bom futebol, sendo alvo de críticas da torcida. Com o inchaço no setor, a saída do lateral era apenas uma questão de tempo.

Passagem de Orejuela no São Paulo

Orejuela chegou no São Paulo em 2021 e fez 15 jogos. Chegou a ser emprestado ao Grêmio em 2022, fez oito jogos, mas acabou reemprestado ao Athletico. A partir daí, aconteceram outras 19 partidas pelo clube paranaense. O Furacão não quis permanecer com o lateral direito nesta temporada, que retornou ao São Paulo.

Assim, o Tricolor ficou com o jogador no início de 2023, após Rafinha e Igor Vinícius serem desfalques por lesão. Contudo, quando a dupla retornou, Orejuela voltou a ser esquecido no elenco. Acertou um empréstimo para o Ceará, mas sequer chegou a entrar em campo, voltando, agora, para sua terra natal, no Independiente Medellín.

