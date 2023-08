Vegetti chega ao Rio para assinar com Vasco: ‘Jogar o mais rápido possível’

O atacante Pablo Vegetti chegou ao Rio na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 10h, no Aeroporto Internacional do Galeão, para assinar com o Vasco. O jogador vai fazer exames médicos e fechar vínculo por dois anos com o Cruz-Maltino, que trouxe, aliás, seu oitavo e último reforço da atual janela de transferências.

À espera da regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Vegetti, de 34 anos, deu as suas primeiras palavras como próximo jogador vascaíno, no saguão. O centroavante não escondeu a vontade de começar a jogar logo e afirmou que apenas a continuação do trabalho pode fazer o time sair da zona de rebaixamento, hoje na lanterna, com nove pontos.

“Estou muito contente de chegar aqui, quero dar início aos treinos e jogar o mais rápido possível. Me sinto bem fisicamente, vinha atuando na Argentina e, na verdade, estou bem. Vamos oferecer bastante sacrifício à equipe, para que a gente saia do lugar que estamos, um momento complicado. Mas só o trabalho do dia a dia no campo pode nos tirar dessa situação”, disse Pablo.

O Gigante da Colina entrou em acordo com o Belgrano e pagará 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões) pelo atual artilheiro da Liga Argentina, com 13 gols marcados, ao lado de Michael Santos, do Talleres. Por outro lado, a diretoria carioca adiantou a parte burocrática, como o registro no sistema da Fifa e a entrada da documentação na CBF. Afinal, o prazo para inscrevê-lo era até às 23h59 de quarta (2).

Balanço da janela do Vasco

Com o fechamento da janela de transferências, o Vasco não pode mais trazer jogadores que possuem vínculo com outras equipes. No entanto, a diretoria ainda trabalha em busca de opções que estão livres no mercado. Por exemplo, é o caso de Diego Costa, experiente camisa 9, também de 34 anos, e que hoje mora na Espanha. Por sinal, lá está o diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, na intenção de convencê-lo a vir. O jogador analisa a possibilidade com a família antes de sacramentar uma resposta.

Agora, Vegetti se torna o oitavo reforço do Gigante da Colina na metade de 2023. Antes, os cariocas trouxeram peças para o setor de defesa e de meio, embora o de ataque também necessitasse de reposição. Cenário que virou ainda mais prioridade após as saídas de Pedro Raul, para o Toluca, do México, e Eguinaldo, rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Ordem dos reforços da janela:

Serginho, atacante, 28 anos – contrato em definitivo até dez/25

Maicon, zagueiro, 34 anos – contrato em definitivo até dez/23

Medel, volante, 35 anos – contrato em definitivo até dez/24

Jefferson, lateral-esquerdo, 26 anos – empréstimo até abr/24

Praxedes, meia, 21 anos – empréstimo até dez/23

Paulinho, meia, 26 anos – contrato em definitivo até dez/25

Sebastián Ferreira, atacante, 26 anos – empréstimo até dez/23

Pablo Vegetti, atacante, 34 anos – contrato em definitivo até 2025

