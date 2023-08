Kashima não cede, e Santos só contará com Pituca em 2024

O Santos já tem um acordo para repatriar o volante Diego Pituca. O clube praiano assinou um pré-contrato com o jogador, cujo vínculo com o Kashima Antlers encerra em 1º de janeiro de 2024. O Peixe ainda tentava uma liberação antecipada do atleta nos últimos dias. Entretanto, o clube japonês recuou a oferta do time paulista.

O Alvinegro estava negociando uma liberação para o segundo semestre deste ano, mas o clube japonês não abriu mão de receber a totalidade da multa rescisória do atleta, que é de R$ 20 milhões. Nos últimos dias, o Santos apertou as negociações, para conseguir a liberação, mas o Kashima Antlers seguiu irredutível.

Pituca chegou ao Santos em 2017 para a equipe sub-23 do clube, que hoje não existe mais. Após um período de destaque em 2018, foi promovido a equipe principal pelo então técnico Jair Ventura, que passou a utilizá-lo com frequência. Então, ficou com o carinho da torcida e criou uma identificação com o clube sendo torcedor declarado.

Pituca desde que deixou o Santos

Após três temporadas no futebol da Ásia, Pituca retornará à Vila Belmiro, onde chegou em 2017 e teve a primeira chance entre os profissionais no ano seguinte. Pouco depois, ganhou espaço e se tornou titular. No começo de 2021, o volante se transferiu para o Kashima Antlers e tem sido titular, além de um dos destaques do time nas competições.

Pituca chegou a ser alvo do Internacional na atual temporada, mas as sondagens não evoluíram. Contudo, ele sempre manifestou o carinho pelo Santos. Prova disso é que frequentemente publica fotos nas redes sociais assistindo aos jogos.