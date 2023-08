Jorge Almirón é questionado sobre data para Cavani estrear

Além da natural análise sobre a atuação do Boca Juniors no empate sem gols contra o Nacional, pela Libertadores, o técnico Jorge Almirón foi questionado sobre qual é a previsão para Edinson Cavani fazer sua estreia. E a resposta, para aqueles que estão ansiosos por esse momento, foi animadora.

Para o comandante boquense, colocá-lo no duelo desta semana não seria prudente por conta do desgaste acumulado na viagem da Espanha para a Argentina. Não à toa, ele sequer viajou com o restante da delegação para Montevidéu. Todavia, a tendência é que, tendo mais uma semana de preparação, ele jogue no confronto decisivo pelas oitavas de final do torneio continental.

“Não o consideramos para esse jogo porque ele estava voltando de uma viagem, tinha que resolver muitas coisas, o melhor era que ele ficasse (na Argentina). Assim que ele se juntar ao grupo, veremos, mas provavelmente estará bem para (a outra) quarta-feira. Na reunião que tive com ele, ele estava em ótima forma, ansioso para estar com seus companheiros de equipe, para treinar, para se preparar para o jogo que está por vir, ele sabe o que o Boca significa. (O empate) É um bom resultado para que a equipe possa ir com tudo na próxima quarta-feira e a contribuição dele pode ser importante. Ele estava muito feliz e contente por tudo o que o cerca.”

Com o resultado de 0 a 0 na noite da última quarta-feira (2), enquanto o vencedor do confronto decisivo avança, qualquer resultado de igualdade, em La Bombonera, leva a disputa para as penalidades.

