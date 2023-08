Marta recebe homenagens após despedida na Copa do Mundo

Depois do empate sem gols entre Jamaica e Brasil na última quarta-feira (2), Marta se despediu da Copa do Mundo. O adeus da atacante não foi da forma que os amantes de futebol esperavam. No entanto, muitas atletas fizeram questão de prestar homenagens para jogadora.

Homenagens para Marta

Kerolin, por sinal, escreveu uma carta aberta para Marta nas redes sociais. Ambas, afinal, jogaram juntas pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo e vivenciaram muitos momentos especiais na Austrália.

“Primeiro quero te pedir desculpa pela forma que foi, como foi e quando foi. Sem sombra de dúvida, você merecia mais que isso. Só que saio daqui com um aprendizado enorme que, sim, precisamos fazer mais, treinar mais, se dedicar mais, preparar mais, tudo um pouquinho mais pra chegar no ideal. Obrigada por realizar meus sonhos, por não desistir da modalidade, obrigada pela persistência, obrigada pela resiliência, obrigada por me mostrar garra, determinação, por me fazer sonhar e acreditar que é possível. Você é referência”, disse Kerolin.

Melvine Malard, aliás, também postou um agradecimento para Marta nas redes sociais. A atacante da França é uma grande fã da camisa 10.

“O futebol internacional pertence a você”, escreveu Melvine Malard com uma foto ao lado de Marta.

Sakina Karchaoui, por sinal, também é uma grande admiradora do futebol de Marta. A lateral da França, inclusive, revelou que assistia aos jogos da atacante brasileira quando era criança.

“Ela é um ícone do futebol. Quando eu era criança, acho que ela era a única jogadora que eu conhecia, e há alguns eu tive o meu primeiro jogo com ela. Ela é um exemplo e eu desejo o melhor para ela, tenho muito respeito por ela”, declarou Sakina em entrevista divulgada pelo “ge”.

Adeus da Copa

Depois da eliminação no Mundial, Marta concedeu uma entrevista na beira do gramado. A atacante, assim, rasgou elogios para as jogadoras do Brasil e celebrou o crescimento do futebol feminino.

“É difícil falar num momento desses. Nem no meu pior pesadelo esta era a Copa que eu sonhava. Mas é só um começo. O povo brasileiro pediu renovação e está tendo renovação. A única velha sou eu e a mais próxima de mim é a Tamires. Temos meninas de muito talento e um caminho enorme pela frente. Eu termino aqui e elas continuam”, afirmou.

Marta disputou sua sexta e última Copa do Mundo. A atacante, aliás, ganhou seis bolas de ouro ao longo da carreira e é o maior nome da história da Seleção Brasileira feminina. Afinal, não é atoa que é apelidada de “rainha do futebol”.

