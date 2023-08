Vasco ‘mira alto’ de novo, renova elenco em 30% e aposta na experiência

O planejamento do Vasco para 2023 caiu por terra e, juntamente com ele, as convicções da SAF. Afinal, para salvar o clube de seu quinto rebaixamento na história, as apostas desta janela de transferências foram em jogadores bem mais experientes. E expectativa pela “pequena correção de rota”, termo usado pelo diretor esportivo Paulo Bracks, se transformou em mudança de cerca de 30% do elenco. Foram, por sinal, oito reforços, para quatro setores diferentes, e a missão de Ramón Díaz é entrosar o povo todo em tempo curtíssimo.

Lanterna do Brasileirão, a sete pontos de distância do primeiro fora do Z4, o Vasco não pode se dar ao luxo de perder mais do que três ou quatro partidas. Do contrário, não tem salvação. O clube faz uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. Assim, a diretoria agiu emergencialmente e foi ao mercado. Só que recebeu dezenas de negativas, diante da situação na tabela e da fama de mau pagador. Isso porque, a Fifa notificou o Cruz-Maltino por não quitar as dívidas das aquisições de Puma, junto ao Nacional-URU, e Capasso, ao Tucumán-ARG.

Mesmo assim, Bracks “mirou alto” novamente, embora tenha reconhecido isso como um dos erros na montagem inicial do grupo. O Vasco queria Lyanco para a zaga, Fernando e Lanzini para o meio de campo, Hernández e Diego Costa para o ataque, mas teve que se contentar com Maicon, Medel, Praxedes e os centroavantes Ferreira e Vegetti, veterano do Belgrano e comprado no último dia da janela.

QUEM CHEGOU NO VASCO:

Serginho, atacante – contrato em definitivo até dez/25 – 28 anos

Maicon, zagueiro – contrato em definitivo até dez/23 – 34 anos

Medel, volante – contrato em definitivo até dez/24 – 35 anos

Jefferson, lateral-esquerdo – empréstimo até abr/24 – 26 anos

Praxedes, meia – empréstimo até dez/23 – 21 anos

Paulinho, meia – contrato em definitivo até dez/25 – 26 anos

Sebastián Ferreira, atacante – empréstimo até dez/23 – 26 anos

Vegetti, atacante – ainda não foi anunciado – 34 anos

QUEM CHEGOU NO VASCO:

Pedro Raul, atacante – vendido ao Toluca

Eguinaldo, atacante – vendido ao Shakhtar Donestk

Rwan, atacante – liberado

Rodrigo, volante – emprestado ao Londrina