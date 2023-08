PSG retira imagem de Mbappé no site oficial

Mbappé está mesmo próximo de sair do PSG. O clube francês, afinal, removeu uma foto do atacante que estava inserida no site oficial. O jogador, portanto, deve respirar novos ares nas próximas semanas.

Na foto, Mbappé estava ao lado de astros do PSG como Neymar, Marquinhos e Verrati. No entanto. Lucas Hernández acabou sendo colocado no lugar do atacante. O lateral, afinal, chegou recentemente ao clube.

O PSG está realizando uma pré-temporada na Ásia. Nesta quinta-feira (3/8) venceu o Jeonbuk, na Coreia do Sul, por 3 a 0, com Neymar voltado ao time após seis meses (recuperado de lesão), fazendo dois gols e dando passe para o outro. Mbappé, aliás, não está participando da excursão (mas seu irmão, sim).

Mbappé x PSG

O Mbappé está muito próximo de ser anunciado por um novo clube. O Real Madrid, por sinal, está interessado na contratação do atacante. A negociação, enfim, giraria em torno de 60 milhões de euros (R$ 833 milhões).

A Fifa, no entanto, entende que o astro não pode se transferir ao Real Madrid sem uma permissão do PSG. As partes, portanto, devem buscar um acordo. Esta novela, então, deve ganhar novos capítulos nos próximos dias.

O PSG tenta vendê-lo ainda nesta janela de transferências, que fecha no dia 1 de setembro. Além do Real Madrid, outros clubes manifestaram interesse na contratação do atacante. O jogador, por sinal, tem contrato na equipe francesa até junho do ano que vem.

