Três árbitras brasileiras escaladas para apitar oitavas de final do Mundial

Três árbitras brasileiras foram escaladas para apitar um dos confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, Edina Alves, Neuza Back e Leila Cruz ficarão encarregadas de comandar a partida entre Japão e Noruega.

Edinal Alves, por sinal, será responsável por ficar no gramado. Já Neuza Back e Leila Cruz atuarão como auxiliares. As três árbitras, inclusive, pertencem ao quatro da Fifa e estão acostumadas com jogos de maior pressão. Afinal, é a terceira atuação do trio nesta Copa do Mundo.

Árbitras do Brasil

Wilson Seneme, aliás, está muito contente em ter um trio de brasileiras novamente apitando um jogo do Mundial. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, dessa forma, projeta mais uma boa atuação das árbitras na competição.

“Estamos muito orgulhosos da escalação do trio de arbitragem brasileiro para as oitavas de final comprovando a nossa expectativa de que elas pudessem atingir as fases finais”, afirmou Seneme.

“O jogo reúne duas campeãs mundiais e monstra a confiança da comissão de arbitragem da FIFA no trabalho das árbitras brasileiras. Esperamos realmente que elas tenham um grande rendimento para poder buscar, quem sabe, outros desafios nas fases seguintes”, completou.

Japão e Noruega se enfrentam neste sábado (5), às 5h (Horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A expectativa, portanto, é de mais um bom desempenho do trio de arbitragem brasileiro.

