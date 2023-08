Grêmio realiza jogo-treino de olho no Vasco, pelo Brasileiro

O Grêmio faz um jogo treino contra o São José-RS, nesta quinta-feira (3), e dá continuidade à preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho vai viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, lanterna do campeonato, no domingo (6), às 16h, em São Januário. A expectativa é que o técnico Renato Portaluppi faça testes no time, no CT Luiz Carvalho.

Mais novo reforço do elenco, o meia Luan, aliás, ainda não deve participar da atividade. Ele precisa ganhar maior ritmo. Afinal, o camisa 7 não entra em campo em uma partida oficial desde novembro de 2022, quando estava no Santos por empréstimo do Corinthians. Seu nome, inclusive, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Por outro lado, o atacante Lucas Besozzi, vindo do Lanús (ARG), treinou junto ao grupo e tem chances de atuar por alguns minutos.

Além de servir para integrar os recém-contratados, o jogo-treino diante do São José pode recuperar atletas em situação física longe do ideal. Por exemplo, é o caso de Pedro Geromel. O zagueiro não jogou nesta temporada por conta de uma cirurgia no joelho esquerdo e já retornou aos trabalhos com o plantel. Porém, já se prepara para adquirir boa forma, apesar de o cenário é tratado com precaução.

