São Paulo prepara apresentação no Morumbi para James e Lucas

O torcedor do São Paulo pode ter uma grande surpresa no próximo domingo (6). O Tricolor encara o Atlético-MG, no Morumbi, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. E a diretoria da equipe paulista planeja fazer uma espécie de ”apresentação” para o meia James Rodríguez e o atacante Lucas Moura.

Os dois reforços devem estar no gramado antes do confronto contra o Galo para saudar o torcedor e ter seu primeiro contato com o Morumbi lotado. Havia a expectativa que James fosse apresentado para a torcida no último domingo (30), no duelo contra o Bahia. Contudo, o voo do colombiano não chegou a tempo.

Aliás, para o duelo, existe a expectativa que o atacante Lucas Moura esteja relacionado para o confronto. Em boas condições físicas, o atacante ex-Tottenham pode ser uma das novidades de Dorival Júnior no banco de reservas. Por outro lado, James Rodriguez ainda precisa de mais tempo para ficar à disposição. Afinal, o colombiano não entra em campo desde abril.

Contudo, antes do jogo contra o Atlético, o São Paulo precisa se preocupar ainda com a Copa Sul-Americana. O Tricolor encara o San Lorenzo, nesta quinta-feira (03), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. James e Lucas não podem atuar na competição por não estarem inscritos. Assim, a dupla torce para o Soberano avançar para poderem ajudar a equipe no sonho do bicampeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.