Vasco encaminha o retorno do atacante Rossi, que está sem clube

O Vasco não para no mercado e, mesmo com o encerramento da janela de transferências, está perto de anunciar mais um reforço. Isso porque, a diretoria chegou a um acordo com Rossi, ponta direita que vestiu a camisa cruz-maltina em 2019. Como está sem clube, o “Búfalo” pode ser inscrito até 24 de agosto. Ou seja, há tempo mais do que hábil para acertar a contratação.

Rossi está com 30 anos e seu último time foi o Al Faisaly, da Arábia Saudita, do qual se desligou recentemente. Depois de deixar o Vasco, ainda teve boa passagem pelo Bahia, entre 2020 e 2021. Na Colina, o atacante ganhou o carinho da torcida desde sua chegada ao revelar que seu ídolo era Edmundo e que sempre gostou do Cruz-Maltino.

A expectativa é de que Rossi chegue no Rio de Janeiro até o fim de semana para acertar os últimos detahes, fazer exames médicos e assinar o contrato. Ele vem para suprir a lacuna de um atacante pelos lados com velocidade. Afinal, jogadores muito utiizados, como Gabriel Pec, Orellano, Figueiredo e Alex Teixeira não têm essa característica.