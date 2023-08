Ex-amante de Neymar é acusada de golpe

A influenciadora Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, que expôs o jogador dias após ter ficado com o jogador em um apartamento de luxo, em São Paulo, é acusada de aplicar um golpe.

A influenciadora deve R$ 5 mil a um profissional de comunicação, contudo, não fez o pagamento. As informações são do portal “EM OFF”.

Ainda segundo a publicação, esse comunicador ajudou a influenciadora quando a bomba da traição de Neymar ganhou as páginas de fofoca pelo Brasil. Na ocasião, aliás, ela chegou a perder seu Instagram e a conta foi recuperada por esse profissional.

Após intensas tentativas de receber, o antigo colaborador de Fernanda divulgou conversas que teve com a mulher. “Não é porque não quero te pagar não. Fiquei 10 dias derrubada, estou me virando para fazer dinheiro. Vou fazer um empréstimo para te pagar“.

Ex-amante de Neymar se enrola

Em outra conversa, ela confirmou ao antigo assessor que tem uma dívida e pensa em pagar. “Me liga assim que puder. Porque eu tô preocupada em pagar você mesmo, mas é que, tipo, não tenho de onde tirar agora, infelizmente. Você está me ajudando bastante e eu acho que essa é uma solução também para a gente ganhar dinheiro juntos”.

Todavia, em contato com a jornalista do portal “EM OFF”, ela desconversou. ““Meu assessor nunca levou calote. Se quiser falar com ele, segue o contato”. O nome enviado, no entanto, foi de outra pessoa.

Na sequência, Fernanda acusou o comunicador. “Ele está querendo aparecer com meu nome. Nem compensa dar palco para ele”, disse ela.

Fernanda ganhou projeção nacional ao revelar ao Portal Metrópoles que teve um caso com Neymar no domingo anterior ao Dia dos Namorados. A situação gerou grande repercussão e o jogador brasileiro reconheceu seu erro e ainda divulgou um pedido de desculpas para a namorada.

Aliás, após “bombar” pelo Brasil com o caso, Fernanda Campos passou a vender imagens em plataformas de conteúdo adulto e tinha reconhecido seus altos faturamentos.

