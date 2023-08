Barcelona abre conversas com o Manchester City por João Cancelo

O Barcelona tem um novo alvo no mercado da bola. Trata-se do lateral João Cancelo, do Manchester City. O clube catalão abriu conversas com os britânicos e espera chegar a um acordo em breve pelo português de 29 anos.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona já tem um acordo com o jogador, mas ainda precisa acertar com os Cityzens. As negociações com o Manchester City estão em andamento. O atleta fez parte da turnê de pré-temporada do clube, porém está fora dos planos de Guardiola.

João Cancelo começou a temporada passada em alta no clube inglês, mas acabou perdendo espaço no time de Pep Guardiola. Em janeiro, foi emprestado ao Bayern de Munique, que até tinha a intenção de permanecer com o ala. O alto custo, porém, fez os bávaros desistirem da compra.

A intenção do Barcelona é usar parte do dinheiro da venda de Ousmane Dembélé para acertar com o Manchester City. O atacante francês está em vias de fechar com o Paris Saint-Germain por 50 milhões de euros (R$ 262 milhões), valor da cláusula de rescisão.

João Cancelo chegou ao Manchester City em 2019 e tem vínculo até junho de 2027. Ao todo, o português fez 154 partidas pelo clube inglês, com nove gols marcados e 22 assistências.

