Relembre os momentos de Marta nas Copas do Mundo

Marta, enfim, se despediu da Copa do Mundo. A atacante entrou em campo pela última vez na quarta-feira (2), no empate sem gols entre Jamaica e Brasil. A jogadora, dessa forma, deu adeus para competição em que fez tanta história.

Afinal, Marta particiou de seis Copas do Mundo e marcou muitos gols. A atacante, aliás, é a maior artilheira da história dos Mundiais. A jogadora protagonizou muitas atuações marcantes, mas nunca conquistou um título da competição.

Marta recebe homenagens após despedida na Copa do Mundo

Relembre os momentos de Marta no Mundial

2003 – A atacante estreou na Copa do Mundo. A jogadora, mesmo com 17 anos, já mostrava muita personalidade. A camisa 10, afinal, marcou três gols e conseguiu avançar às quartas de final do Mundial

2007 – Com um pouco mais de experiência, Marta protagonizou sua melhor atuação em uma Copa do Mundo. A atacante fez, então, sete gols e conseguiu chegar à final do Mundial.

2011 – A atacante marcou quatro gols e novamente parou nas quartas de final da Copa do Mundo. A camisa 10, por sinal, estava com 25 anos e vivia um dos melhores momentos da carreira.

2015 – A jogadora sofreu uma lesão e não vinha sendo muito utilizada no Mundial. A atleta, no entanto, conseguiu marcar um golaço na fase de grupos. O Brasil foi eliminado nas oitavas de final daquela edição.

2019 – Com uma reformulação no departamento de futebol feminino, as jogadoras do Brasil acabaram sendo eliminadas pela Franças nas oitavas de final. Marta marcou apenas um gol na competição.

2023 – Se recuperando de uma lesão em um dos joelhos, Marta participou da Copa do Mundo pela última vez. A atacante foi uma espécie de líder do elenco. Apesar da expectativa criada, não conseguiu marcar nenhum gol. O Brasil foi eliminado na fase de grupos.

“A Marta acaba aqui. Não tem mais Copa para a Marta. Mas estou muito grata pela oportunidade que tive de jogar mais uma Copa. Mas estou muito contente com tudo o que acontece no futebol feminino, que está evoluindo. E do que vem para elas, que é só o começo. Mas para mim é o fim da linha”, declarou Marta depois de se despedir da Copa do Mundo.

