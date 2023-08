Lucas Moura aparece no BID e já pode reestrear pelo São Paulo

O atacante Lucas Moura já aparece no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e já pode reestrear com a camisa do São Paulo. O Tricolor acertou a volta do jogador nesta quarta-feira (2). O atleta estava sem clube, após deixar o Tottenham, da Inglaterra, na temporada passada.

Como ainda não está inscrito na Copa Sul-Americana e só pode disputar a competição, se o São Paulo avançar para as quartas de final, Lucas terá que reestrear no Brasileirão. Aliás, existe a expectativa que o jogador já esteja no banco de reservas contra o Atlético-MG, no domingo (6), no Morumbi. O Tricolor deve apresentar os dois reforços a torcida antes deste jogo.

Lucas Moura surpreendeu a comissão técnica por estar muito bem fisicamente. Na visão do Tricolor Paulista, o atacante só precisa adquirir ritmo de jogo. Por isso, o jogador pode ser uma opção de Dorival Júnior contra o Galo. Por outro lado, James Rodriguez ainda precisa de mais tempo para ficar à disposição. Afinal, o colombiano não entra em campo desde abril.

O principal objetivo do São Paulo é contar com os dois grandes reforços no dia 16 de agosto, quando o Tricolor encara o Corinthians, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O time de Dorival Júnior precisa vencer por dois gols de diferença para avançar ou por um gol para levar a partida para os pênaltis.

