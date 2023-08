Fluminense volta aos treinos e inicia preparação para pegar o Palmeiras

O Fluminense voltou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira no CT Carlos Castilho. Depois do empate com o Argentinos Juniors (ARG) no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores na terça-feira, o Tricolor voltou ao Brasil na quarta, mas o dia foi de folga.

O técnico Fernando Diniz iniciou a preparação para o duelo contra o Palmeiras, no sábado, pelo Brasileirão. Nino e André, porém, levaram o terceiro cartão amarelo diante do Santos e estão suspensos para a partida contra o Alviverde.

Sem dois dos principais jogadores, o comandante do time de Laranjeiras terá dor de cabeça. Marlon e Thiago Santos aparecem como substitutos naturais, mas ainda não têm vaga garantida. O treinador terá ainda a atividade desta sexta-feira para definir a equipe.

Existe também a chance de alguns nomes serem poupados, como o meia Paulo Henrique Ganso, por conta da proximidade com a decisão contra o Argentinos Juniors na terça-feira. Quem deverá ser titular, contudo, é o lateral Marcelo, que foi expulso e não entrará em campo contra os argentinos.

Fluminense e Palmeiras se enfrentam no sábado, às 21h (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida é um confronto direto por vaga no G4, já que o Tricolor está em quinto, com 28 pontos, enquanto o Verdão está em terceiro, com 31 pontos.

