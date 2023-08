Corinthians tem pior número de contratações na década

A janela de transferência no Brasil se encerrou nesta quarta-feira (2), e é possível afirmar que o Corinthians teve uma atuação discreta. Em toda a temporada, o Timão trouxe apenas cinco caras novas. Assim, este período de mercado é o mais ”fraco” do Timão em uma década.

Nos últimos 10 anos, o Corinthians mais tímido no mercado de transferência aconteceu em 2021. Na ocasião, o Alvinegro acertou as chegadas de Róger Guedes, Renato Augusto, Giuliano, Willian, Carlos Miguel e João Pedro. Contudo, os dois primeiros marcaram a história recente do Timão.

Já na atual temporada, três jogadores chegaram ao Corinthians no primeiro semestre e outros dois se juntaram ao elenco neste meio de ano. Foram contratados o lateral-esquerdo Bidu, o atacante Romero, o meia Rojas e o zagueiro Veríssimo, além do meia-atacante Barletta, que já deixou o clube, para defender o Ceará.

Aliás, o principal motivo de poucas contratações é financeiro. O Corinthians tenta controlar a sua dívida, que segue próxima de R$ 1 bilhão. Além disso, o clube conseguiu manter a base do elenco dos últimos anos e vem aproveitando atletas formados nas categorias de base.

Presidente do Corinthians descarta novos reforços

Em entrevista na última terça-feira, o presidente Duilio Monteiro Alves indicou que não deve apresentar mais reforços até o final de seu mandato, em 31 de dezembro. O mandachuva tenta evitar novas contratações, já que deve deixar o poder do Timão no ano que vem.

“Não estamos procurando, não existe negociação. Como repor um Roger Guedes em 20 horas, tendo de olhar só para jogador estrangeiro e sem tempo hábil para documentação? É praticamente impossível, temos que ser realistas”, falou o presidente do Corinthians.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.