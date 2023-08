Felipão se irrita e decreta ʽrebaixamentoʼ do Atlético

O Atlético não vence há 10 jogos. Com Luiz Felipe Scolari, já são nove jogos sem um triunfo, afinal, são cinco derrotas e quatro empates, aproveitamento de 15%. Na quarta-feira, foi a vez do Palmeiras vencer o time alvinegro, por 1 a 0, no Mineirão, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. No entanto, nem mesmo o momento ruim foi capaz de acabar com os desejos irônicos de Felipão. Ele ficou entre o mau humor e o folclórico para responder à imprensa.

Inicialmente, questionado sobre o rendimento abaixo do esperado, além da brusca queda na tabela do Campeonato Brasileiro, Felipão foi curto e grosso.

“Na tabela (caiu), porque não ganha. O técnico? É porque o técnico é ruim. É isso que você queria dizer?”, devolveu ao jornalista.

Antes disso, todavia, Felipão foi questionado sobre a organização da equipe em campo e quando terá um crescimento. Ele, então, também decidiu adotar um tom irônico.

“Um time organizado? Meu time é desorganizado? Ah, hoje (quarta) ele foi? Então, você está respondendo… Não tenho tempo nenhum pra falar para ti (quando o time será organizado)”, respondeu o treinador.

Em outro ponto da coletiva, Felipão foi perguntado, sim, sobre o risco de rebaixamento, afinal, os números mostram semelhanças de quando o Galo caiu para a Série B, em 2005.

“Vai ser então. Se essa é a campanha. Por enquanto, não estamos rebaixados. Mas, provavelmente, será (rebaixado). O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor. E eu não tenho conseguido, não tenho conseguido as vitórias. Eles sentem o que sinto. Vamos trabalhar as coisas para o melhor. Se não for para o melhor, vai para o sentido que você está colocando”, concluiu.

Felipão mantém esperança

Após a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, Felipão não jogou a toalha. Ele encerrou as ironias e argumentou que é possível reverter a situação.

“Trabalhar que é o que temos que fazer. Conversar com nosso pessoal, mostrar detalhes e situações de jogo. O Palmeiras tem vantagem, mas não tem nada decidido. Temos 90 minutos para jogar. E sabemos que temos condição que, com dificuldades, temos capacidade para classificar”, finalizou.

