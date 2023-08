Narrador pede demissão da Globo após 23 anos de emissora

O narrador esportivo Rembrandt Júnior pediu demissão, na manhã desta quinta-feira (3), e não trabalha mais na Globo. Ele alegou motivos pessoais para deixar a emissora.

Rembrandt Júnior chegou a Globo de Pernambuco em 2000. Em abril de 2023, ele foi para o Rio de Janeiro, após a onda de demissões que a emissora passou. A família do comunicador, contudo, permaneceu em Pernambuco.

O narrador já se despediu de amigos e colegas de trabalho pelo WhatsApp. Ele destacou, aliás, a acolhida dos profissionais do Rio de Janeiro. A emissora não se pronunciou sobre a demissão até o momento.

Rembrandt Júnior foi um nome importante da emissora carioca em coberturas de campeonatos estaduais. Pelo seu grande período dentro da Globo, ele também já foi escalado para coberturas grandes como as Copas do Mundo de 2002 e 2022. Atualmente, estava mais ligado a jogos da Série B do Brasileirão.

