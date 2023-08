Confira detalhes da programação do Brasil depois da eliminação

Depois da eliminação na Copa do Mundo, não há mais motivo para as jogadoras do Brasil permanecerem na Austrália. A CBF, portanto, fez um planejamento prévio para delegação brasileira. A informação, aliás, é do “ge”.

O Brasil, no entanto, deve permanecer na Austrália nos próximos dias. A Seleção Brasileira, dessa forma, só deve retornar para casa no próximo domingo (6). Afinal, são muitas horas de viagem, e não seria possível uma antecipação do voo.

Cronograma do Brasil

O avião será fretado. No entanto, as jogadoras do Brasil receberam um sinal positivo da CBF para retornarem em voos comerciais. Portanto, algumas atletas devem voltar antes para casa.

Marta, por sua vez, não retornará ao Brasi. A atacante, afinal, pertence ao Orlando Pride, e a liga americana ainda está em andamento. A jogadora retornará, então, aos Estados Unidos nesta sexta-feira (5).

A camisa 10, aliás, disputou sua última Copa do Mundo. A Rainha, inclusive, recebeu muitas homenagens nesta quarta-feira (3). A jogadora, dessa forma, se despediu da competição depois de seis participações.

A delegação brasileira precisará trocar de cidade nesta sexta-feira. O hotel do Brasil em Melbourne, afinal, será hospedado por outras seleções que ainda estão na disputa da Copa do Mundo.

Eliminação na Copa

Apesar da eliminação precoce, as jogadoras do Brasil não ficarão desamparadas. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que continuará investindo no futebol feminino nos próximos anos.

A última eliminação da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo aconteceu em 1995. O Brasil, por sinal, já realizou boas campanhas no Mundial. Inclusive, conseguiu chegar à final em 2007. Contudo, nunca conquistou um título da competição.

