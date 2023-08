Extasiado, técnico do Inter Miami fala sobre início de Messi

Influência midiática, gols, assistência, vitórias… a chegada de Lionel Messi ao futebol dos Estados Unidos, sem receio de exagero, está transformando a realidade do Inter Miami e dos demais envolvidos no clube da Flórida.

Não à toa, depois da partida na última quarta-feira (2) onde a equipe venceu por 3 a 1 o Orlando City, pela Leagues Cup, o técnico Gerardo Martino não poupou elogios ao atleta que já havia comandado nos tempos de Barcelona e também seleção argentina.

“Uma coisa que eu falei antes de a gente começar é que com ele as coisas mais difíceis se tornaram mais fáceis. Estamos falando de um jogador que, no mais alto nível competitivo, costuma marcar 40 gols por temporada. Não é ilógico pensar que ele marcou cinco gols em três partidas. Às vezes, eu me sinto incapaz de encontrar adjetivos melhores. Estamos falando simplesmente do melhor jogador do mundo. Ele tem feito isso por 17, 18 anos”, destacou o treinador.

Após somente três partidas realizadas na franquia norte-americana, todas elas pela Leagues Cup, Messi já marcou cinco gols, deu uma assistência e teve influência direta na classificação do Inter Miami para o mata-mata da competição que reúne clubes da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX.

