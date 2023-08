Depois de Tiquinho, Botafogo lança linha de produtos com xodó Segovinha

Líder isolado do Brasileiro, o Botafogo anunciou mais uma novidade para a temporada, desta vez, fora das quatro linhas. O clube lançou, na manhã desta quinta-feira (3), a linha de produtos de Segovinha, que caiu nas graças da torcida e é hoje o seu principal xodó. Dos itens à venda, aliás, estão camisas e moletons, nos modelos masculinos, femininos e infantis, que podem ser comprados pelo site http://reserva.ink/botafogofr.

Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Por sinal, recentemente, não é a primeira vez que o departamento de Marketing do Glorioso põe em prática uma ideia desse tipo. Afinal, há duas semanas, o ídolo Tiquinho Soares, artilheiro da Série A, viu o time carioca também inaugurar a comercialização de sua coleção de roupa. As peças viraram febre, fizeram muito sucesso, e os fãs adquiriram cerca de 10 mil unidades em menos de 24 horas.

O camisa 9 é uma das principais estrelas do elenco atualmente, sendo responsável por boa parte dos 43 pontos na liderança da competição nacional. Na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, no Nilton Santos, por exemplo, o Botafogo vendeu oito mil copos do centroavante e, portanto, arrecadou R$ 160 mil. No jogo, ele marcou dois gols e comandou a vitória, ao lado de Sauer, balançando a rede duas vezes, assim como o companheiro.

Botafogo quer bater recorde

O Botafogo tem a chance de atingir a melhor campanha de primeiro turno da história do Brasileiro, desde que passou a ser disputado com 20 times. O Corinthians, por enquanto, é quem detém o recorde: 47 pontos em 19 rodadas no ano de 2017, quando bateu campeão, inclusive. No entanto, o Alvinegro já possui 43 e pode chegar a 49 se vencer as duas partidas que restam na metade inicial da Série A de 2023. Viaja até Belo Horizonte para pegar o Cruzeiro e, depois, recebe o Internacional, no Rio.

