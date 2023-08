Falcão afirme que Soteldo não será reintegrado

Após boatos que o atacante Soteldo poderia ser reintegrado no Santos, o diretor de futebol do clube, Paulo Roberto Falcão, fez questão de descartar essa possibilidade. O Peixe desembolsou recentemente R$ 20 milhões para ter o venezuelano em definitivo. Contudo, na mesma semana, o jogador acabou afastado do plantel por conta de um ato de indisciplina com a comissão técnica de Paulo Turra.

Soteldo vem treinando separado do restante do elenco e não estava sendo relacionado para as partidas. Neste meio tempo, o Santos buscava encontrar um novo clube para o venezuelano, mas nenhuma oferta agradou o Peixe e tampouco o jogador. Assim, surgiram boatos que o camisa 10 poderia voltar a treinar com o time, mas Falcão rechaçou esta hipótese.

“Não sou dono do Santos, sou coordenador e nem sempre minha opinião é levada em conta e tem que ser assim. Mas para algumas coisas sou convicto. Foi um ato de indisciplina, que infringe toda a regulamentação do Santos como clube. Foi fundamental na decisão”, disse Falcão.

No fim da entrevista, Falcão foi perguntado se Soteldo cometeu algo tão grave a ponto do Santos afastá-lo mesmo com o investimento recente de R$ 20 milhões. A resposta do coordenador foi que “sim”.

O atacante, ciente da falta de oportunidades longe da Vila Belmiro, estava disposto a voltar a jogar pelo Santos. Além disso, Soteldo sabe da sua importância no clube. Nos bastidores, dizem que a relação do jogador com o técnico Paulo Turra melhorou bastante nos últimos dias. Porém, seu retorno não deve mesmo acontecer.

