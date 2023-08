Nesta qunta-feira (3/8), no Maracanã, às 21h (de Brasília), com todos os ingressos vendidos, o Flamengo enfrentará o Olimpia, pelas oitavas de final da Libertadores. Trata-se do jogo de ida e um bom resultado deixará o atual campeão continental numa boa para avançar de fase (e enfrentar Fluminense ou Argentinos Juniors). Acompanhe este jogo que promete parar o Brasil com a narração da “Voz do Esporte”. A narração é de Christian Rafael.