Arrascaeta e Bruno Henrique sobre história no Flamengo: ‘Livro não está fechado’

Ídolos da torcida do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique conquistaram, juntos, 11 títulos com a camisa rubro-negra. Mas se engana aquele que pensa que não vem mais taça por aí. Em evento na Gávea para a inauguração do novo Museu do Flamengo, a dupla falou sobre a busca por novos títulos pelo time carioca e a identificação com os torcedores.

“Saber que o livro não está fechado e que ainda temos muitas coisas para poder disputar e ganhar. Eu e Arrasca homenageados no Museu, com as nossas marcas aqui, é muito gratificante. Assim, feliz em poder estar representando a camiseta do Flamengo”, disse Bruno Henrique ao “ge”.

“Fica mais do que claro que o Flamengo é o time do povo. Não importa a classe social. Você na hora das comemorações do gol, todo mundo junto, se abraçando. É torcer pela mesma causa. Isso é algo que para nós é de dar orgulho. Tomara que a gente possa viver essas emoções que a gente está vivendo aqui dentro. É um sentimento muito forte”, detalhou Arrascaeta.

Homenageados no novo Museu

Com cerca de 1.200 m² na Gávea, sede do clube, o novo Museu do Flamengo, além de contar com os troféus conquistados pelo Mais Querido, enaltece grandes ídolos do Rubro-Negro. Aliás, em votação popular, Bruno Henrique e Arrascaeta foram escolhidos pelos torcedores para integrarem o ‘Hall do Manto’, que conta com 12 nomes.

“Eu cheguei em um grande clube, com uma grande torcida e com certeza achei que seria difícil. Mas o grupo, os companheiros me ajudaram e me fortaleceram à medida que o tempo foi passando. Eu me senti muito à vontade. Criamos um grupo fenomenal, tanto dentro quanto fora de campo. Assim, foi fácil para todo mundo que chegou de fora. Sou muito grato e feliz por tudo o que tenho conquistado. Acho que encontrei o meu lugar. Uma equipe no mundo que me identifico muito”, explicou Arrascaeta ao falar sobre a homenagem.

“Ficou ‘outro patamar’. Tenho certeza de que vai ficar mais ainda. Grandes conquistas, não só o futebol traz essas conquistas, mas outras modalidades também. A gente vê aí grandes pessoas que trabalham para fazer o Flamengo grande, de outro patamar. Então, eu tenho certeza de que esse museu será só o começo e que vai ter que expandir para outros lugares porque será muito grande”, disse Bruno Henrique, também sobre o museu.

Inauguração do Museu do Flamengo

Os torcedores do Flamengo poderão conhecer o espaço no sábado, das 10h às 18h. Aliás, para conhecer o local, é necessário comprar o ingresso no site oficial do clube. No total, o museu conta com 14 áreas temáticas, todas enaltecendo a história do clube carioca.

