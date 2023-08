Futuro de Willian fica mais próximo da Arábia Saudita

Em um intervalo menor do que 20 dias, o futuro do meio-campista Willian pode ser transformado na chance de continuidade na Premier League em uma inédita experiência na sua carreira. Ao menos, é isso que indicam as informações veiculadas pelo jornalistas Fabrizio Romano em seu perfil nas redes sociais.

O Al Shabab, clube que milita na recentemente ‘turbinada’ primeira divisão do futebol na Arábia Saudita, não apenas abriu conversas como já teria chegado a um acordo direto com o jogador brasileiro de 34 anos de idade. Não há maiores detalhes de ordem financeira ou mesmo de qual seria o tempo do possível vínculo.

Desta forma, restaria a representação saudita chegar a um acordo com o Fulham, clube com o qual Willian renovou seu acordo até junho de 2024 no último dia 17 de julho. Movimentação essa que, na época, dava a entender que o atleta não estaria disposto a deixar o país onde já defendeu, também, clubes importantes como Chelsea e Arsenal.

Na última temporada europeia, o atleta aumentou seu impacto estatístico após a segunda passagem pelo Corinthians que terminou de maneira um tanto quanto traumática. Entre setembro de 2021 e agosto de 2022, Willian fez 45 jogos com um gol e seis assistências no futebol brasileiro. Já no retorno à Inglaterra, entre setembro de 2022 e maio deste ano, foram 30 partidas com cinco tentos assinalados além de cinco passes para gols de seus companheiros.

