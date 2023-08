PSG paga multa e acerta contratação de Dembélé, do Barcelona

O Paris Saint-Germain acertou a contratação de Ousmane Dembélé, que pertencia ao Barcelona. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, PSG pagou a multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões), na última segunda-feira (31), para fechar com o jogador de 26 anos. O atacante já está em Paris para realizar exames médicos e assinar contrato até junho de 2028 com o clube francês.

Os últimos dias de Dembélé no Barcelona foram conturbados. Devido a iminente saída do jogador, o atacante ficou de fora do último amistoso da equipe, disputado contra o Milan na última terça-feira (1). Além disso, o técnico Xavi já havia revelado que o jogador estava interessado em ir para o PSG.

Dembelé tinha uma cláusula no contrato com o Barcelona que permitia que ele deixasse o clube por 50 milhões de euros. Após acerto com o PSG, o atacante ativou a cláusula com o Barcelona, e possibilitou a transferência.

Veja os gols de Neymar na vitória do PSG

O Barcelona investiu 135 milhões de euros em 2017 para tirar Dembélé do Borussia Dortmund, da Alemanha. Ao mesmo tempo, a chegada do atacante francês foi uma maneira que reforçar o elenco após a saída de Neymar, também para o PSG.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.