Real Valladolid, da Espanha, pode tirar John do Internacional

O Internacional pode perder o goleiro John, de 27 anos, que pertence ao Santos e está emprestado ao clube gaúcho até o fim do ano. Afinal, o jogador recebeu proposta do Real Valladolid, da Espanha, e poderá arrumar as malas rumo à Europa.

John, entretanto, gostou da proposta apresentada pelo clube de Ronaldo, dono também do Cruzeiro. Os representantes do goleiro entenderam que o projeto apresentado pelo Real Valladolid é um bom negócio. John, porém, quer aproveitar a boa fase para alçar voos mais altos.

No entanto, apesar de John ter aprovado a ideia, a diretoria do Internacional não gostou nem um pouco da investida do clube de Ronaldo. O Real Valladolid, entretanto, se propõe a desembolsar 15% do valor (não divulgado) pelos direitos econômicos que pertencem ao Colorado. Já os outros 85% pertencem ao Santos.

Entretanto, a negociação tem de passar, necessariamente, pelo crivo dos dirigentes do Internacional. O clube gaúcho, por força de contrato, tem preferência na compra de John. No entanto, para tê-lo definitivamente, o Colorado terá de exercer a opção de compra ao final do empréstimo. E terá de desembolsar R$ 5 milhões para segurar o goleiro.

O período de transferências para a negociação de jogadores, no Brasil, se encerrou nesta quarta quarta-feira (2). No entanto, ela segue aberta na Europa. Isso, porém, indica que o goleiro John ainda poderá deixar o Internacional nos próximos dias.

